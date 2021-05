Stuttgart - Die Grünen und die CDU in Baden-Württemberg haben sich offenbar auf eine Fortsetzung ihrer Koalition geeinigt. Das berichtet der SWR am Samstagmittag unter Berufung auf eigene Informationen.



Zuvor hatten sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) zu Verhandlungen getroffen. Am kommenden Samstag soll auf den Parteitagen von Grünen und CDU dann über den Koalitionsvertrag abgestimmt werden. Aufgrund finanzieller Einbußen in Milliardenhöhe durch die Corona-Pandemie haben sich die Parteien aber laut Bericht nur unter Finanzierungsvorbehalt geeinigt, der Finanzbedarf für ihre Projekte bleibt demnach offen. Themen wie Klimaschutz und Innere Sicherheit sollen aber weiterhin Vorrang haben, berichtet der SWR.

