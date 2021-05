Berlin - Um Menschen mit Migrationshintergrund in der Pandemie besser zu erreichen, plädiert SPD-Vize Serpil Midyatli für Ministerauftritte in fremdsprachigen Medien. Es gebe viele seriöse in Deutschland ansässige Radiosender und Zeitungen, die auf anderen Sprachen über die Lage hierzulande und im Herkunftsland berichten, sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Diese Nachrichten würden von vielen Menschen mit Migrationsgeschichte konsumiert, so die SPD-Politikerin. Die Bundesminister sollten diese Kanäle nutzen, um gezielt Informationen in migrantischen Gemeinden zu verbreiten. "Unsere Minister könnten dort auch auftreten, Interviews über die Corona-Lage geben und ihre Entscheidungen erklären", sagte Midyatli dem RND. Dies würde wertschätzend auf Migranten wirken.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de