Statistisch betrachtet landen alle von Jahresbeginn bis zum 2. Mai in Österreich produzierten Lebensmittel in der Mülltonne. Rund ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel wird ungenutzt weggeworfen. Jährlich sind das knapp 1 Mio. t Lebensmittel, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com "Das ist nicht nur eine unnötige...

Den vollständigen Artikel lesen ...