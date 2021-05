Während in München die Vorbereitungen für den Launch im Sommer auf Hochtouren laufen, expandiert der E-Food Anbieter im zweiten Schritt nach Frankfurt. Noch vor dem Launch in München zündet der Online-Lebensmittelhändler Knuspr mit der Vorbereitung des zweiten Standorts in Frankfurt die nächste Entwicklungsstufe. Online-Supermarkt Knuspr. Foto © Knuspr...

Den vollständigen Artikel lesen ...