Das Handels- und Kooperationsabkommen, das von der Europäischen Kommission (EC) und Großbritannien (GB) am 24. Dezember erreicht wurde und vorläufig am 1. Januar in Kraft getreten ist, wurde am 28. April von dem Europäischen Parlament genehmigt. Die spanischen Obst- und Gemüseexporte nach GB beliefen sich im Januar und Februar auf 427 Millionen EUR. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...