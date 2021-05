Der frühere Genfer Staatsrat hat eine neue Aufgabe gefunden. Er wird per sofort Chief Digital Transformation Officer beim Genfer Cybersicherheitsanbieter.Genf - Der frühere Genfer Staatsrat Pierre Maudet hat eine neue Aufgabe gefunden. Er wird per sofort Chief Digital Transformation Officer beim Genfer Cybersicherheitsanbieter Wisekey. Maudet werde seine «langjährige Erfahrung in der digitalen Transformation» einbringen und sich auf den Ausbau der Aktivitäten des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentrieren, heisst es in einer...

