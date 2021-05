Der Bereich um 38,40 / 39,00 Dollar ist im Moment noch die Basis, in der sich der Pfizer-Kurs ISIN: US7170811035 offenbar eingenistet hat. Bei Kursen deutlich über 39,00 Dollar wäre der Ausbruch geschafft und man könnte von steigenden Kursen ausgehen. Das Handelsvolumen hat sich seit Anfang März stark erhöht und auch die Chartindikatoren sind in einem zufriedenstellenden Bereich. Am 09. April gab es zuletzt einen steilen Anstieg, der in mehreren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...