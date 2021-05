Der EUR/USD hat sich schnell von seinem April-Hoch aus dem Bereich der 1,2150 entfernt. Laut Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank, visiert das Währungspaar den Bereich um 1,1994/42 an. EUR/USD konnte sich am Freitag nicht durchsetzen "Rücksetzer werden am 55-Tage-MA von 1,1967 und am 200-Tage-MA von 1,1942 auf Unterstützung ...

