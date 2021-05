Der EuroStoxx 50 hat am Montag seine Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat am Montag seine Gewinne aus dem frühen Handel abgegeben. Nachdem der Eurozonen-Leitindex zunächst die 4000-Punkte-Marke zurückerobert hatte, notierte er gegen Mittag mit minus 0,15 Prozent auf 3968,76 Punkten. Der französische Cac 40 sank um 0,17 Prozent auf 6258,97 Zähler. In London wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Bereits in der Vorwoche hatte...

Den vollständigen Artikel lesen ...