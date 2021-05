Die 13 grössten Plattformen mit Alibaba und Amazon an der Spitze setzten 2020 Waren im Wert von 2,9 Billionen Dollar um, über 20 Prozent mehr als im Vorjahr.Genf - Die 13 grössten Online-Handelsplattformen der Welt haben im vergangenen Jahr rasant zugelegt. Sie setzten 2020 Waren im Wert von 2,9 Billionen Dollar, über 20 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) am Montag in Genf berichtete. Im Jahr davor lag der Anstieg bei 17,9 Prozent. Shopify aus Kanada war demnach Aufsteiger des Jahres: Die Firma...

Den vollständigen Artikel lesen ...