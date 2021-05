Die finanzielle Teilhabe von Kommunen an Windenergie-Projekten war eines der großen Themen der jüngsten Novelle des EEG2021. Nun steht zwar im Gesetz, dass Kommunen mit bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde an den Erlösen von neuen Windparks beteiligt werden können und dass diese Mehrkosten über die EEG-Umlage an die Stromkunden weitergereicht werden können. Auch bestimmt […] Die finanzielle Teilhabe von Kommunen an Windenergie-Projekten war eines der großen Themen der jüngsten Novelle des EEG2021. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...