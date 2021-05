Deutschland erhebt Steuern und Abgaben für Singles und Doppelverdiener wie kein anderes Land. Wir sind trauriger Spitzenreiter. Krass. Und unsere Politiker sind so dreist, neue Steuern zu fordern. Wer seine klägliche gesetzliche Rente mit Aktien oder ETFs aufbessern will, wird mehrfach besteuert. Wer Kursgewinne realisiert, muss an die Steuer denken. Die Abgeltungsteuer (25 Prozent plus ...

Der Beitrag Steuer- und Abgabenlast in Deutschland auf Rekordniveau im internationalen Vergleich erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Den vollständigen Artikel lesen ...