Auch wenn in der Schweiz viele Faktoren gegen eine langfristig höhere Inflation sprechen, sollten Immobilieninvestoren dennoch in Szenarien denken, um für allfällig steigende Inflationsraten gewappnet zu sein.Zürich - Seit der Finanzkrise liegen die Inflationsraten in fast allen Industrieländern konstant auf einem sehr niedrigen Niveau. Während die Zentralbanken früher oftmals der Inflation entgegenwirken mussten, kämpften sie in den letzten Jahren gegen deflationäre Tendenzen. Am Horizont zeichnen sich aber Faktoren ab, die in Zukunft eine Inflationsentwicklung begünstigen könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...