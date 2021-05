FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.05.2021 - 11.00 am



- CITIGROUP STARTS VANTAGE TOWERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 30 EUR - BERENBERG CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 915 (945) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4850 (2850) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CAPITAL & REGIONAL PRICE TARGET TO 50 (10) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4600 (4550) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 1050 (1040) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 166 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 980 (925) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS TRUSTPILOT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 385 PENCE - CITIGROUP RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 980 (900) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1560 (1520) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 900 (960) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RESUMES WH SMITH WITH 'BUY' - TARGET 2170 PENCE - JPMORGAN INITIATES TRUSTPILOT WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 350 PENCE - JPMORGAN RAISES IAG TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2.85 (1.66) EUR - MORGAN STANLEY INITIATES QINETIQ WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 387 PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES TRUSTPILOT WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 350 PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES ULTRA ELECTRONICS WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 2215 P - RBC CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 140 (145) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7400 (7000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 359 (356) PENCE - 'SELL'



