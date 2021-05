Der ZKB eKMU-X Index machte in der vergangenen Handelswoche 0,2 Prozent gut auf 1'073 Punkte.Marktbericht Zürich (awp) - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist das Handelsvolumen in der vergangenen Woche gestiegen. Derweil schwächte sich die Handelsaktivität gemessen an der Anzahl der Abschlüsse ab. Nach wie vor gab es einige Neuigkeiten. So nahm das Gesamtvolumen um 6,3 Prozent zu, während die Zahl der Transaktionen auf 68 von 93 in der Vorwoche sank.

