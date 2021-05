Christian Hürlimann wird die Weiterentwicklung und Umsetzung der Ausbaustrategie im Bereich erneuerbare Energien bei MET unterstützen.Zug - Das in der Schweiz ansässige Energieunternehmen MET Group gibt die Ernennung eines neuen Renewables Chief Executive Officers mit Wirkung per 1. Mai 2021 bekannt. Christian Hürlimann wird die Weiterentwicklung und Umsetzung der Ausbaustrategie im Bereich erneuerbare Energien bei MET unterstützen. Christian Hürlimann tritt seine Stelle bei der MET Group am 1. Mai 2021 an.

Den vollständigen Artikel lesen ...