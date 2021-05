Perspektivisch wird der Braunkohletagebau zu einem See. Doch bis dahin will der Energiekonzern dort sein ersten kombiniertes Photovoltaik-Speicher-Projekt realisieren und betreiben.Die Idee, Tagebauflächen für die Erzeugung von Solarstrom zu nutzen, wenn mal keine Kohle mehr abgebaggert wird, ist nicht neu. Doch RWE macht jetzt ernst: Der Energiekonzern sicherte sich bei der jüngsten Innovationsausschreibung einen Zuschlag für ein kombiniertes Photovoltaik-Speicher-Kraftwerk. Es soll am Braunkohletagebau Inden im Kreis Düren (Nordrhein-Westfalen) entstehen. Noch ist der Tagebau in Betrieb, doch ...

