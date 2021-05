Nachdem der Schweizer Anbieter von Sprachlösungen Spitch vor kurzem bereits sein DACH-Marketingteam aufgestockt hat, erhält nun auch das Verkaufsteam weiteren Zuzug.Zürich - Nachdem der Schweizer Anbieter von Sprachlösungen Spitch vor kurzem bereits sein DACH-Marketingteam aufgestockt hat, erhält nun auch das Verkaufsteam weiteren Zuzug. Massimiliano Decarli (24) verstärkt per sofort als Junior Sales Account Manager die DACH Verkaufsmannschaft. Er ist am Hauptsitz von Spitch in Zürich stationiert und rapportiert an Jürg Schleier, Country Manager DACH.

