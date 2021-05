Belastung kommt von der durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag nachgegeben. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung mit 1,2094 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Auch zum Franken schwächt sich der Euro im Verlauf etwas ab und kostet zuletzt 1,0970 Franken nach 1,1006 am Morgen. Der US-Dollar zeigt sich Tagesverlauf ebenfalls schwächer und wird zuletzt mit 0,9118 Franken bewertet nach von...

