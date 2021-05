Kiel - Holstein Kiel hat das Zweitliga-Nachholspiel gegen den SV Sandhausen am Dienstagabend mit 2:0 gewonnen. Die ursprünglich schon für April geplante Partie war abgesagt worden, weil Spieler von Holstein Kiel nach Corona-Fällen in Quarantäne bleiben mussten.



Am Dienstagabend erzielte Kiels Fin Bartels in der 22. Minute den ersten Treffer, Janni-Luca Serra legte in der 69. Minute nach, und Sandhausen hatte in der Offensive keinerlei Ideen zu bieten. Kiel bleibt mit dem Sieg im Kampf um den Aufstieg aktiv mit dabei, positioniert sich vorerst auf Platz drei - hinter Bochum und Fürth und vor dem HSV, und hat noch weitere Nachholspiele vor sich.

