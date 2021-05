Von den Regionen büssten Amerika und EMEA jeweils klar über 20 Prozent an Umsatz ein, wogegen in Asien/Pazifik eine Zunahme im tiefen einstelligen Prozentbereich gelang.Zug - Der Anbieter von Energiemanagement-Lösungen Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende März) einen deutlichen Umsatzrückgang erlitten. Wegen einem hohen Abschreiber auf Goodwill resultierte überdies ein massiver Verlust. Konkret ging der Umsatz um 20,1 Prozent auf 1,36 Milliarden US-Dollar zurück, wie Landis+Gyr am Mittwoch bekanntgab. Die Verkäufe lagen damit ungefähr in der Mitte...

