Auf dem Dach des Autohauses Seeger in Tübingen ist die größte Photovoltaik-Anlage der Universitätsstadt in Betrieb gegangen. Sie hat eine Leistung von 410 Kilowatt. Oberbürgermeister Boris Palmer hat die größte Photovoltaik-Anlage Tübingens offiziell in Betrieb genommen. Sie befindet sich auf dem Dach des Autohauses Seeger und besitzt eine Leistung von 410 Kilowatt. Die Photovoltaik-Anlage wurde von der Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG (EENA), einer regionalen Bürgerenergiegenossenschaft, finanziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...