Philipp Lesemeister ist neu Head of Fleet und Teil der Geschäftsleitung bei Carvolution.Bannwil - Das bernische Start-Up Carvolution holt sich mit Philipp Lesemeister, CEO der Sixt Mobility Consulting, zusätzliche Verstärkung an Bord. Lesemeister ist neu Head of Fleet und Teil der Geschäftsleitung bei Carvolution. "Wir freuen uns sehr, Philipp im Team und als neues Mitglied der Geschäftsleitung begrüssen zu dürfen", sagt Olivier Kofler, CEO von Carvolution. "Die Nachfrage nach Auto...

Den vollständigen Artikel lesen ...