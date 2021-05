Am 28. April hatten wir berichtet, dass unsere Trading-Idee vom 11. April mit Siemens Healthineers ISIN: DE000SHL1006 bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatten. Dennoch waren wir zuversichtlich, dass dieser Trade gelingen kann. Im Text hatten wir geschrieben, dass die Aktie seit dem Hoch am 22. April auf bis zu 46,51 Euro an Wert verloren hat und wenn wir jetzt das Tief gesehen haben, könnte das eine Plattform für den Wiederaufstieg sein. ...

