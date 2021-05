Auf der Landparzelle unmittelbar am Bahnhof Lancy-Pont-Rouge entwickelt Swiss Prime Site Immobilien ein Gebäude mit 15 Obergeschossen.Genf - Im aufstrebenden und städtebaulich derzeit sehr dynamischen Gebiet von Pont-Rouge in Lancy bei Genf entwickelt Swiss Prime Site Immobilien zwischen 2021 und 2023 eine moderne Dienstleistungsimmobilie. Das Stadtviertel ist in seiner Art und insbesondere aufgrund seiner Lage für Genf von grosser Bedeutung, entsteht doch damit ein zusätzlicher Verkehrs- und Wirtschaftsknotenpunkt für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...