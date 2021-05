"Es scheint also, als habe die US-Wirtschaft die Covid-Rezession hinter sich gelassen, während sich in Europa nun auch technisch eine W-förmige Doppelrezession feststellen lässt."Der bisherige Verlauf der Berichtssaison für das erste Quartal spricht eine deutliche Sprache. So konnten in den USA rund 85% der Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen, etwa zehn Prozentpunkte mehr als in Europa. Auch das Ausmass der "Beats", also der positiven Abweichungen von den Konsensusschätzungen, betrug in Amerika mit 23% deutlich mehr als Europas 18%

