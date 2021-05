Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone steigt am späten Vormittag um 1,40 Prozent auf 3979,87 Punkte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch von ihren teils deutlichen Vortagesverlusten erholt. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone stieg um 1,40 Prozent auf 3979,87 Punkte, nachdem er am Dienstag noch um fast 2 Prozent abgesackt war. Der französische Cac 40 gewann am Mittwoch 1,04 Prozent auf 6316,65 Zähler. Für den Londoner FTSE 100 ging es auch stark steigender...

