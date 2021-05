Nach einer Analyse von EUPD Research müssen Fahrer eines Renault Zoe heute im Durchschnitt an öffentlichen Ladesäulen 70 Prozent mehr für den Strom bezahlen als vor zwei Jahren. Im Mittel liegen die Kosten heute bei umgerechnet 6,56 Euro pro 100 Kilometer.EUPD Research hat 383 Tarife von über 200 unterschiedlichen Anbietern analysiert, um die Preisentwicklung an öffentlichen Ladesäulen zu ermitteln. Dabei haben die Analysten die Kosten auf einen Renault Zoe bezogen, einem der meistverkauften Elektroauto-Modelle in Deutschland. Die Experten kommen zu dem Ergebnis, dass die durchschnittlichen Jahresladekosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...