Der EUR/USD erreichte am Mittwoch neue Tiefs bei 1,1980 - Weiter südlich liegt das Fibo-Level bei 1,1976 - Der EUR/USD schwankt zur Wochenmitte in der Nähe der psychologischen 1,2000 zwischen Gewinnen und Verlusten. Die Fortsetzung der Abwärtsbewegung trifft am Fibo-Level (der November-Januar-Rallye) bei 1,1976 auf eine anfängliche Unterstützung, ...

