Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street handeln am Mittwoch uneinheitlich - Die Beschäftigung im privaten Sektor ist im April weiter kräftig gestiegen - Der S&P 500 Technology Index liegt nach der Eröffnungsglocke 0,8% im Plus - Nach dem Rückgang am Dienstag starteten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Mittwoch uneinheitlich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...