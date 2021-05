Der Leitindex SMI schliesst um 1,26 Prozent im Plus auf 11'108,88 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch eine deutliche Erholung von den Verlusten des Vortags gezeigt. Der Leitindex SMI schloss wieder über 11'100 Punkten, nachdem er am Dienstag unter die Marke von 11'000 gesunken war. Inflationsängste, die am Dienstag die Märkte belastet hatten, hätten sich wieder gelegt, hiess es im Handel. Am Vortag hatten Äusserungen der US-Finanzministerin und...

