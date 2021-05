Das Aufwärtsmomentum beim USD/JPY könnte sich in den nächsten Wochen bis in die Nähe der Schlüsselmarke 110,00 ausdehnen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Gestern erwarteten wir, dass der USD "seitwärts zwischen 108,80 und 109,40 handeln würde". Der USD stieg daraufhin auf 109,48, fiel in den Londoner Stunden ...

