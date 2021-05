Der Präsident von FruitVegetablesEUROPE, ein Konsortium, das nationale und regionale Verbände und Unternehmen in dem Obst- und Gemüsesektor der EU zusammenbringt, Juan Marín Bravo, präsentierte am 3. Mai, in Murcia, gemeinsam mit dem Minister für Landwirtschaft, Antonio Luengo, die Verbreitung des Programms "CuTE-4You - Cultivating the Taste of Europe...

Den vollständigen Artikel lesen ...