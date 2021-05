Seit mehr als 10 Jahren kommt die Obst- und Gemüsegemeinschaft in Frankreichs Region Occitania zu der medFEL zusammen, eine nicht zu verpassende Veranstaltung für alle Profis des Sektors aus jedem Teil des vertikalen Marktes. Die Handelsmesse passt sich den Umständen an und hat ausnahmsweise ein neues Format für ein optimale Vernetzung angenommen, angepasst an die...

Den vollständigen Artikel lesen ...