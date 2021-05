Berlin - Das Bundesfinanzministerium hat sich bereit erklärt, den Ländern eine Milliarde Euro zu gewähren, um den Nahverkehrsunternehmen in der Coronakrise zu helfen. Das berichtet das "Handelsblatt".



Entsprechende Gespräche auf Ebene der Staatssekretäre zwischen dem Finanzressort und dem Verkehrsministerium seien am Mittwochabend positiv beendet worden, hieß es. Unterstützung des Bundes für den Nahverkehr hatten am Mittwoch noch einmal Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sowie Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) gefordert. Die Nachfrage im ÖPNV war im Zusammenhang mit der Coronakrise teilweise deutlich eingebrochen.

