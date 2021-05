Die Investitionen in der Höhe von rund 850 Millionen Franken gehen in zwei neue und moderne Produktionsstätten für die Geschäftseinheit "Mammalian".Basel - Der Pharmazulieferer Lonza will die Produktionsstätten in Visp und im amerikanischen Portsmouth ausbauen. Insgesamt sollen dafür rund 850 Millionen Franken investiert werden. Die Investitionen gehen in zwei neue und moderne Produktionsstätten für die Geschäftseinheit «Mammalian», wie Lonza am Donnerstag mitteilte. Damit soll die Kapazität der Kundennachfrage und deren Wünsche hinsichtlich...

