Der Umsatz des fusionierten Telekomunternehmens stagnierte derweil auf vergleichbarer Basis, was sich im Jahresverlauf aber ändern soll.Zürich - Das fusionierte Telekomunternehmen Sunrise UPC hat im Startquartal das Wachstum bei der Kundenzahl fortgesetzt. Nun wird eine neue Dachmarke geplant. «Alle unsere Wachstumsmotoren laufen auf vollen Touren», sagte Sunrise-UPC-Chef André Krause am Donnerstag der Nachrichtenagentur AWP. «Wir sind wahrscheinlich das derzeit am stärksten wachsende Telekomunternehmen der Schweiz.

Den vollständigen Artikel lesen ...