Der Umsatz des Photovoltaik-Anlagenbauers hat sich gesteigert, und das EBIT ist nicht mehr so tief in den roten Zahlen wie noch im Vorjahr. Im Segment Solar erwartet das Unternehmen "positive Entscheidungen in der nahen Zukunft". Zudem stimmten die Gläubiger der Verlängerung einer Unternehmensanleihe bis 2026 zu.Vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2021 hat am Donnerstag die Singulus Technologies AG vorgelegt. Demnach lag der Umsatz in den ersten drei Monaten mit 14,6 Millionen Euro über dem Vergleichswert des Vorjahres von 10,9 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beziffert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...