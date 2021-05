Berlin - Die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich zunehmend. Stand Donnerstagabend, 21 Uhr, waren bundesweit 4.752 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt, 16 weniger als am Mittag und 86 weniger als am Vortag.



Seit 10 Tagen fallen die Zahlen nun fast kontinuierlich und zudem immer schneller, am 26. April scheint der Höhepunkt mit 5.122 Corona-Intensivpatienten erreicht worden zu sein. 12.923 Intensivbetten sind derzeit frei oder innerhalb von sieben Tagen aufstellbar, 16.184 Intensivbetten sind mit anderen Patienten belegt. Auch bei den aktiven Fällen scheint der Höhepunkt der dritten Welle überschritten. Rund 282.000 akut Infizierte mit Nachweis gibt es laut RKI-Angaben derzeit, am 24. April war der Höhepunkt mit rund 30.000 Fällen mehr.

