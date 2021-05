Berlin - Nach der Corona-Zwangspause hat Hertha BSC aus einem weiteren Nachholspiel Punkte geholt. Gegen Freiburg gewannen die Berliner am Donnerstagabend 3:0.



Krzysztof Piatek (13.) und Peter Pekarik (22.) legten in der ersten Halbzeit vor, Nemanja Radonjic legte kurz vor Schluss noch einen Treffer drauf (85. Minute). Die Elf von Trainer Dardai zeigte eine gute und vor allem offensive Leistung, Freiburg kam erst im zweiten Durchgang besser ins Spiel, und das ohne zu treffen. In der Tabelle hat sich die Hertha mit dem verdienten Sieg vorerst wieder von den Abstiegsrängen befreit und ist mit nun 33 Punkten auf Position 13. Freiburg bleibt auf Rang 9.

