In München und Köln dominierten klar erkennbar einheimische Chargen, die in Berlin gänzlich und in Frankfurt fast komplett fehlten. Italienische Partien waren auf allen Plätzen zu finden und herrschten in Berlin, Frankfurt und Hamburg vor. Bildquelle: Shutterstock.com Hinzu kamen französische Erzeugnisse, die in größeren Mengen aber nur in Frankfurt...

Den vollständigen Artikel lesen ...