Ein weiteres Jahr tritt die Rheinische Kartoffelkönigin Anna Müller als Botschafterin für die rheinischen Kartoffeln an. Aufgrund der Corona-Pandemie kann auch in diesem Jahr keine Stabsübergabe stattfinden und Anna Müller verlängert ihre Amtszeit gerne, so der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV). Rheinische Kartoffelkönigin Anna Müller. Foto:...

Den vollständigen Artikel lesen ...