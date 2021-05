Die Beteiligungsgesellschaft hat den höchsten Gewinn ihrer Geschichte erzielt. Treibende Kraft waren dabei Börsengänge und Übernahmen.Zug - Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments (HBM) hat im Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende März) den höchsten Gewinn ihrer Geschichte erzielt. Treibende Kraft waren dabei Börsengänge und Übernahmen. Unter dem Strich stehe ein Rekordgewinn von 756 Millionen Franken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg im Berichtsjahr um mehr als die Hälfte an...

Den vollständigen Artikel lesen ...