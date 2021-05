Die beiden Unternehmen wollen einen potenziellen Impfstoff bis Herbst 2021 in die klinische Phase I bringen.Monthey / Bern - Die Schweizer Biotech-Unternehmen Berna Biotech Pharma GmbH und Swiss Biotech Center AG haben eine strategische Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung eines Impfstoffs der zweiten Generation gegen Covid-19 unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen einen potenziellen Impfstoff bis Herbst 2021 in die klinische Phase I bringen. Dieser Impfstoff habe bereits in In-vivo-Modellen...

