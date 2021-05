Die einmonatigen Risk-Reversal (RR) für den USD/CAD, ein Maß für den Spread zwischen Call- und Put-Preisen, kehrt die vorherige zweitägige bärische Tendenz um und erreicht am frühen Freitag ein neutrales Niveau von +0,013, so die Daten von Reuters. Die positiven RR-Zahlen deuten darauf hin, dass die Call-Option gegenüber der Put-Option an Momentum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...