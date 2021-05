Bereits im nächsten Jahr könnte die EEG-Umlage halbiert werden, wie aktuelle Rechnungen des Berliner Think Tanks zeigen. Dafür müssten die CO2-Preise 2022 um 15 auf 45 Euro pro Tonne erhöht werden, um die Mehreinnahmen aus dem Emissionshandel für die Entlastung der EEG-Umlage zu nutzen.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bezeichnete die Abschaffung der EEG-Umlage in der nächsten Legislaturperiode kürzlich als "coole Idee". Agora Energiewende veröffentlichte am Freitag eine Berechnung, wie sich die EEG-Umlage binnen kurzer Zeit zumindest deutlich reduzieren ließe. Ausgangsbasis dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...