Die Arbeitslosenquote stieg in Kanada im April auf über 8%. - Der USD/CAD klammert sich an seine bescheidenen Tagesgewinne über 1,2160 - Die Arbeitslosenquote ist in Kanada im April von 7,5% im März auf 8,1% gestiegen, während die Netto-Beschäftigungsveränderung um 207.000 gesunken ist, wie die von Statistics Canada am Freitag veröffentlichten ...

