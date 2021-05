"Mehr und mehr grosse Firmen und Investoren verpflichten sich zu einem Netto-Null Ziel, und beginnen ihrerseits, sich bei den Regierungen für strengere Vorschriften und mehr Transparenz einzusetzen. Für Firmen, die heute noch den Klimawandel ignorieren und nicht Teil der Lösung sein wollen, wird es in ein paar Jahren ganz eng."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Heuberger, der Impact Investor Lightrock, hinter dem die liechtensteinische LGT und das Fürstenhaus von und zu Liechtenstein steht, übernimmt eine 10%-Beteiligung an South Pole. Wie kam es zum Engagement von Lightrock? Renat Heuberger: Klimaschutz ist in den vergangenen Jahren zu einem immer drängenderen Thema geworden. Unsere Firma South Pole, ein Spin-Off der...

