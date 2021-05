Die Beschäftigungsberichte in Kanada und in den USA fielen schlechter aus als erwartet. Laut den Analysten der National Bank of Canada wurde die Erholung des kanadischen Arbeitsmarktes vorübergehend gestoppt und das starke Wirtschaftswachstum wird die Neueinstellungen in den kommenden Quartalen unterstützen. Wichtige Zitate "Mit einer dritten Corona-Welle ...

