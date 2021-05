Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt erfolgreich rund CHF 70 Mio. für den Procimmo Swiss Commercial Fund 56 aufgenommen.Zürich - Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt erfolgreich rund CHF 70 Mio. für den Procimmo Swiss Commercial Fund 56 aufgenommen. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Die Vermögensverwalterin Procimmo SA deutet die erfolgreiche Zeichnung als klaren Vertrauensbeweis vonseiten der Investoren gegenüber dem Fonds - dies insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell unsicheren Lage an den...

